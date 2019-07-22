toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГАРЕТ БЕЙЛ ШАХТЕР

Кадири оценил готовность Динамо перед матчем за Суперкубок и стартом в Лиге чемпионов

08:00 55 Читати українською
Кадири оценил готовность Динамо перед матчем за Суперкубок и стартом в Лиге чемпионов
Мохаммед Кадири / Фото ФК Динамо

Ганский хавбек вскоре начнет свои выступления за столичный гранд в официальных матчах.

"Все хорошо. Я тяжело тренировался, ведь впереди квалификация Лиги чемпионов. Все стараются, надеюсь мы пройдем. Я готов играть, как и все. Мне кажется, я полностью готов.

"Может, оно и к лучшему", – Хацкевич подвел итоги неудачных товарищеских матчей Динамо

Каждый из нас надеется завоевать трофей для Динамо. Я буду делать все от себя зависящее, чтобы принести клубу трофеи, надеюсь, получится", – сказал Кадири в комментарии Tribuna.

Каштру: С первого дня сборов готовимся к матчу за Суперкубок против Динамо

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля. Украинский сезон начнется классическим противостоянием между Шахтером и Динамо.

blog_ava
Шахтер может отдать Кайоде в аренду новичку турецкой Суперлиги
06:00
64
Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири Суперкубок Украины Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
34
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук