Кадири оценил готовность Динамо перед матчем за Суперкубок и стартом в Лиге чемпионов

Ганский хавбек вскоре начнет свои выступления за столичный гранд в официальных матчах.

"Все хорошо. Я тяжело тренировался, ведь впереди квалификация Лиги чемпионов. Все стараются, надеюсь мы пройдем. Я готов играть, как и все. Мне кажется, я полностью готов.

"Может, оно и к лучшему", – Хацкевич подвел итоги неудачных товарищеских матчей Динамо

Каждый из нас надеется завоевать трофей для Динамо. Я буду делать все от себя зависящее, чтобы принести клубу трофеи, надеюсь, получится", – сказал Кадири в комментарии Tribuna.

Каштру: С первого дня сборов готовимся к матчу за Суперкубок против Динамо

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля. Украинский сезон начнется классическим противостоянием между Шахтером и Динамо.