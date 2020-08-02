Кадири может покинуть Динамо ради российского клуба

"К футболиста есть интерес из Тулы, и Момо совсем не против вернуться туда. Но сейчас у него контракт с Киевом и, прежде всего, клубы должны договориться", – приводит слова Мижигуркиса телеграмм канал Инсайды от Карпа.
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Напомним, ганец выступал за тульский Арсенал в сезоне 2018/19, после чего присоединился к киевскому Динамо.
К слову, Кадири провел 16 поединков в составе киевлян в прошлом сезоне, записав в свой актив результативных действий.
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