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Кадири, которого сватают в Динамо, встретился с Шаблием

19:38 170 Читати українською
Кадири, которого сватают в Динамо, встретился с Шаблием
Мохаммед Кадири / соцсети

Полузащитник Аустрии Мохаммед Кадири, который вскоре должен стать игроком Динамо, встретился с агентом Вадимом Шаблием.

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий встретился с полузащитником Мохаммедом Кадири. Ганец опубликовал фото в своем Instagram.

Динамо подписало контракт с Кадири, – СМИ

Ранее была информация, что киевляне уже подписали контракт с хавбеком Аустрии, который в сезоне 2018/19 на правах аренды выступал за тульский Арсенал.

Динамо по итогам сезона 2018/19 заняло 2 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 72 очка.

Александрия – Динамо: киевляне в меньшинстве победили благодаря гению Цыганкова, зрелищная точка в УПЛ сезона 2018/19

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