toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Кадири – о матче с Олимпиком: Мне еще не приходилось играть против команд, которые всем составом находятся у своих ворот

10:06 58 Читати українською
Кадири – о матче с Олимпиком: Мне еще не приходилось играть против команд, которые всем составом находятся у своих ворот
Абдул Кадири (в центре) / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Абдул Кадири прокомментировал свой дебют за "бело-синих" в матче 5 тура УПЛ против донецкого Олимпика (1:1).

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

"В первую очередь, я бы хотел поблагодарить моих партнеров и главного тренера, которые мне много помогали. Мне было легче из-за их помощи, поэтому я могу сказать, что сыграл неплохо.

Динамо – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Тренер нам всегда говорит, что нужно пытаться наносить удар при любом отскоке мяча. Нужно пользоваться такой возможностью.

Мне еще не приходилось играть против команд, которые всем составом находятся у своих ворот. Такая закрытость не дает команде-сопернику создать много опасных моментов у их ворот.

Я считаю, что мы сыграли неплохо как в атаке, так и в защите. Но, к сожалению, не реализовали те шансы, которые у нас были. А вот они получили один шанс и превратили его в гол. Так бывает...", – сказал Кадири YouTube-каналу Динамо.

Динамо – Олимпик: Михайличенко – классический в дебютном матче, великая депрессия и немного Цыганкова в конце тоннеля

blog_ava
Карпаты – Заря: анонс матча УПЛ
08:00
152
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Олимпик Олимпик Динамо Киев - Олимпик Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
43
мин
Борнмут
16:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук