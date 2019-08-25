Кадири – о матче с Олимпиком: Мне еще не приходилось играть против команд, которые всем составом находятся у своих ворот

Полузащитник Динамо Абдул Кадири прокомментировал свой дебют за "бело-синих" в матче 5 тура УПЛ против донецкого Олимпика (1:1).

"В первую очередь, я бы хотел поблагодарить моих партнеров и главного тренера, которые мне много помогали. Мне было легче из-за их помощи, поэтому я могу сказать, что сыграл неплохо.

Динамо – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Тренер нам всегда говорит, что нужно пытаться наносить удар при любом отскоке мяча. Нужно пользоваться такой возможностью.

Мне еще не приходилось играть против команд, которые всем составом находятся у своих ворот. Такая закрытость не дает команде-сопернику создать много опасных моментов у их ворот.

Я считаю, что мы сыграли неплохо как в атаке, так и в защите. Но, к сожалению, не реализовали те шансы, которые у нас были. А вот они получили один шанс и превратили его в гол. Так бывает...", – сказал Кадири YouTube-каналу Динамо.

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