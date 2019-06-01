Кадина и Парамонов покинули Львов

Игроки "сине-золотых львов" и руководство клуба согласовали завершения сотрудничества по соглашению сторон.

Мурило Кадина и Вадим Парамонов покинули команду, сообщает официальный сайт клуба.

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Вадим Парамонов сыграл полный сезон 2018/2019 за Львов. 28-летний игрок был основным центральным защитником, сыграл в 26-ти матчах команды во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Мурило Кадина пополнил состав Львова этой зимой, и в течение весенней части сезона 22-летний хавбек сыграл в семи поединках "горожан" в Премьер-лиге.

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