Кадар выбыл из заявки сборной Венгрии

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар был отозван из лагеря национальной сборной Венгрии.

Защитник столичного Динамо Тамаш Кадар выбыл из списка вызванных в сборную Венгрии игроков из-за травмы, сообщает официальный сайт Динамо. Футболист несколько дней назад получил вызов в свою национальную сборную на два поединка – у венгров впереди товарищеская игра с Уругваем и отборочный поединок Евро-2020 против Уэльса. Динамовец из-за травмы не сможет помочь своей национальной команде в ближайших встречах.

Кадар получил вызов в сборную Венгрии, несмотря на травму и провал в предыдущем матче отбора Евро-2020

Напомним, последний свой матч за сборную 29-летний защитник провел еще 10 октября и этот матч сложился для него неудачно – он допустил две голевые ошибки, которые стали одной из главных причин разгромного поражения от Хорватии (0:3). Именно в этом матче Кадар получил травму, из-за которой пропустил следующий матч евроотбора против Азербайджана и все игры Динамо после международной паузы.

В целом Кадар провел 57 матчей за сборную Венгрии и отметился одним голом.

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