toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ

Кадар умел начать атаку, но у него не было традиционного понимания динамовской игры в обороне, – Головко

10:13 54 Читати українською
Кадар умел начать атаку, но у него не было традиционного понимания динамовской игры в обороне, – Головко
Тамаш Кадар / ФК Динамо

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Александр Головко прокомментировал уход из киевского клуба венгерского защитника Тамаша Кадара.

"Не хотелось бы переходить на личности, тем более что я не тренер этой команды. У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. Кому-то Кадар может нравиться, а кому-то – нет.

Михайличенко объяснил, почему Кадар стал не нужен Динамо

В Динамо простого футболиста вряд ли позовут. Кадар умел начать атаку. Однако в Динамо акцент всегда делался на мобильности, скорости, динамике, и в этих аспектах Тамаш где-то выпадал, не было традиционного понимания динамовской игры в обороне", – цитирует Головко zbirna.com.

Напомним, венгерский центрбек 28 февраля перешел в китайский Шаньдун Лунэн, подписав контракт до конца 2023 года. Он выступал за "бело-синих" с 2017 года.

Золотой Шевченко в цене 16-летних, Зидан дешевле Зинченко – самый сенсационный год стал знаковым для Украины и ТМ

blog_ava
Сабо нашел неочевидное объяснение потере игровой практики Зинченко
06:30
212
Теги
Александр Головко Александр Головко Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
45
мин
Лацио
21:45
Фиорентина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук