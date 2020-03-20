Кадар умел начать атаку, но у него не было традиционного понимания динамовской игры в обороне, – Головко

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Александр Головко прокомментировал уход из киевского клуба венгерского защитника Тамаша Кадара.

"Не хотелось бы переходить на личности, тем более что я не тренер этой команды. У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. Кому-то Кадар может нравиться, а кому-то – нет.

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В Динамо простого футболиста вряд ли позовут. Кадар умел начать атаку. Однако в Динамо акцент всегда делался на мобильности, скорости, динамике, и в этих аспектах Тамаш где-то выпадал, не было традиционного понимания динамовской игры в обороне", – цитирует Головко zbirna.com.

Напомним, венгерский центрбек 28 февраля перешел в китайский Шаньдун Лунэн, подписав контракт до конца 2023 года. Он выступал за "бело-синих" с 2017 года.

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