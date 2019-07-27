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Кадар убежден, что у Динамо есть свои преимущества перед Шахтером

13:15 64 Читати українською
Кадар убежден, что у Динамо есть свои преимущества перед Шахтером
Тамаш Кадар / Фото ФК Динамо

Центрбек Тамаш Кадар оценил готовность киевлян к матчу за Суперкубок и старту сезона в УПЛ.

 

"Чувствую себя прекрасно. У нас был интенсивный сбор в Австрии. Мы много работали и рвемся в бой. Все динамовцы в хорошем настроении. Почти все игроки здоровы. Впереди сезон, большое количество игр, а это значит, что все должны быть в строю и готовы на 100%.

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Все знают, что игра с Шахтером не будет легкой. Это высококлассная команда с игроками замечательного уровня. Но мы также имеем свои преимущества. Нас ждет бескомпромиссная борьба и мы отдадим все силы на поле. Хочется порадовать наших болельщиков. Сделаем все, чтобы добыть трофей", – цитирует венгра официальный сайт Динамо.

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Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля в Одессе. Уже через три дня после противостояния с Шахтером динамовцам предстоит сыграть на выезде против Карпат в рамках первого тура УПЛ 2019/20.

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