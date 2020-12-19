Финал Кубка Китая

Дзинсу Сунин – Шаньдун Лунэн – 0:2

Голы: Ван, 49, Пелле, 78

Финальный поединок розыгрыша Кубка Китаю не был слишком агрессивен, а голы забивали во втором тайме. Шаньдун Лунэн одержал уверенную победу над Дзинсу Сунин и завоевал уже 6 такой трофей в своей истории.

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За этим матчем наблюдал и бывший игрок Динамо Тамаш Кадар – защитник провел весь поединок на скамейке запасных. Для венгра это первый трофей в Китае после ухода из Динамо.

В текущем сезоне защитник не всегда попадает в стартовый состав Шаньдун Лунэн – в его активе 15 поединков во всех турнирах и ноль результативных действий.

К слову, в экзотический чемпионат Кадар перебрался именно из Киева, где выступал с 2017 по 2020 годы. В своей клубной карьере он провел наибольшее количество матчей именно в составе Динамо (104).

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