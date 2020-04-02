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Кадар рискует пропустить начало чемпионата Китая – экс-динамовец до сих пор сидит дома

10:50 14 Читати українською
Кадар рискует пропустить начало чемпионата Китая – экс-динамовец до сих пор сидит дома
Тамаш Кадар / Сайт Динамо

Бывший защитник Динамо Тамаш Кадар не может вылететь в Китай, где вскоре начнется футбольный сезон.

Игрок сборной Венгрии вынужден оставаться на родине, информирует Nemzeti Sport.

Кадар умел начать атаку, но у него не было традиционного понимания динамовской игры в обороне, – Головко

Китай, несмотря на пережитый пик распространения коронавируса, с 27 марта закрыл въезд иностранцам. Кадар 28 марта пытался вылететь в Поднебесную из Амстердама, но его рейс отменили. Защитнику пришлось возвращаться в Будапешт, где он продолжит индивидуальные тренировки. Чемпионат Китая начнется уже 18 апреля, поэтому венгр рискует пропустить стартовый тур.

Напомним, Кадар перешел в Шаньдун Лунэн еще в конце февраля, подписав контракт до конца 2023 года. Динамо получило за защитника 3 млн евро.

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Динамо Киев Динамо Киев Мир Тамаш Кадар Тамаш Кадар Китай Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн коронавирус
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