Кадар прокомментировал свою травму в игре за сборную Венгрии

Защитник Динамо Тамаш Кадар рассказал, как доигрывал матч отбора Евро-2020 против Хорватии.

"Я получил сильный ушиб внутренней поверхности бедра. Доктора спросили меня, могу ли продолжать игру, так как видели, что я хромал. Доиграл матч, стиснув зубы.

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Мне не хотелось покидать поле, потому что у хорватов почти не было моментов, а мы хорошо выглядели в атаке.

После матча ко мне подошел Ребич и извинился, сказав, что в том эпизоде он действовал неумышленно. Потом мы с друзьями пошли на ужин, но в конце я едва мог встать из-за стола.

По прибытию в Киев мне оказали правильную медицинскую помощь, и в пятницу я провел тренировку с командой. Хотелось пропустить как можно меньше", – сказал Кадар nemzetisport.hu.

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