toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ

Кадар получил вызов в сборную Венгрии, несмотря на травму и провал в предыдущем матче отбора Евро-2020

17:57 30 Читати українською
Кадар получил вызов в сборную Венгрии, несмотря на травму и провал в предыдущем матче отбора Евро-2020
Тамаш Кадар / Фото сайта ВФА

Центральный защитник Динамо Тамаш Кадар сможет помочь венгерской сборной в ноябрьских матчах.

 

Представитель киевского клуба оказался в заявке сборной Венгрии, которую опубликовали на официальном сайте ВФА.

Михайличенко рассказал о состоянии травмированных Буяльского и Кадара – Динамо ожидает матч против Шахтера

Команда Кадара сыграет дома товарищеский матч против Уругвая (15 ноября), а также заключительную игру отбора Евро-2020 против Уэльса на выезде (19 ноября). К слову, прошлый матч за родную сборную сложился для игрока Динамо крайне неудачно – он допустил две голевые ошибки, которые стали одной из главных причин разгромного поражения от Хорватии (0:3). Также Кадар получил травму, из-за которой пропустил следующий матч евроотбора против Азербайджана и все игры Динамо после международной перерыва.

Напомним, сейчас сборная Венгрии занимает второе место группы Е, опережая на два пункта Словакию, у которой, правда, есть одна игра в запасе.

"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок

blog_ava
Аталанта – Кальяри: парадоксы лучшего Малиновского, растерянность Гасперини и 50-летний рекорд сенсации сезона
01:20
1400
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Венгрия Венгрия Евро-2020 Уэльс - Венгрия Тамаш Кадар Тамаш Кадар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
11
мин
СПАЛ
21:45
Сампдория
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук