Кадар получил вызов в сборную Венгрии, несмотря на травму и провал в предыдущем матче отбора Евро-2020

Центральный защитник Динамо Тамаш Кадар сможет помочь венгерской сборной в ноябрьских матчах.

Представитель киевского клуба оказался в заявке сборной Венгрии, которую опубликовали на официальном сайте ВФА.

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Команда Кадара сыграет дома товарищеский матч против Уругвая (15 ноября), а также заключительную игру отбора Евро-2020 против Уэльса на выезде (19 ноября). К слову, прошлый матч за родную сборную сложился для игрока Динамо крайне неудачно – он допустил две голевые ошибки, которые стали одной из главных причин разгромного поражения от Хорватии (0:3). Также Кадар получил травму, из-за которой пропустил следующий матч евроотбора против Азербайджана и все игры Динамо после международной перерыва.

Напомним, сейчас сборная Венгрии занимает второе место группы Е, опережая на два пункта Словакию, у которой, правда, есть одна игра в запасе.

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