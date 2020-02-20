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Кадар покинет Динамо в течение нескольких дней, – СМИ

22:08 184 Читати українською
Кадар покинет Динамо в течение нескольких дней, – СМИ
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар вскоре может покинуть киевский клуб.

В ближайшее время будет оформлен переход Кадара в один из клубов Восточной Европы. Название новой команды венгра пока держится в секрете, сообщает Динамомания.

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Исходя из того, в каких странах еще открыто трансферное окно, список вариантов в Тамаша достаточно короткий Россия и Словакия – 1 день до закрытия окна. Чехия – 2 дня, Польша – 10 дней.

Напомним, недавно Кадар был переведен в дубль киевлян, а журналист Игорь Цыганик сообщал об интересе к нему московского Динамо.

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