"Кадар остается заложником ситуации": агент объяснил, почему экс-динамовец не может прибыть в Китай

Известный футбольный агент Шандор Варга, который представляет интересы экс-защитника Динамо Тамаша Кадара, рассказал, почему его подопечный так и не прибыл в расположение своего нового клуба – Шаньдун Лунэн.

"Мой клиент Тамаш Кадар подписал контракт с китайским клубом, но почти месяц не может вылететь из страны. Сидит дома в Будапеште.

Кадар умел начать атаку, но у него не было традиционного понимания динамовской игры в обороне, – Головко

Хотя в Китае ситуация под контролем, почти все инфекционные больницы закрываются, многие выздоровели. Все новые случаи только привозные, поэтому с возможностью прилета у них все очень и очень строго", – цитирует Варгу издание Sport24.

Напомним, Кадар перешел в Шаньдун Лунэн еще в конце февраля, подписав контракт до конца 2023 года, однако из-за пандемии коронавируса вынужден был поддерживать форму на родине. Динамо получило за защитника 3 млн евро.

"Після 18:00 вихід на вулицю заборонено". Українець на Кіпрі про особливу мотивацію, ПАОК і барбекю з Худоб'яком