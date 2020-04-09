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"Кадар остается заложником ситуации": агент объяснил, почему экс-динамовец не может прибыть в Китай

12:48 36 Читати українською
"Кадар остается заложником ситуации": агент объяснил, почему экс-динамовец не может прибыть в Китай
Тамаш Кадар / Фото из открытых источников

Известный футбольный агент Шандор Варга, который представляет интересы экс-защитника Динамо Тамаша Кадара, рассказал, почему его подопечный так и не прибыл в расположение своего нового клуба – Шаньдун Лунэн.

"Мой клиент Тамаш Кадар подписал контракт с китайским клубом, но почти месяц не может вылететь из страны. Сидит дома в Будапеште.

Кадар умел начать атаку, но у него не было традиционного понимания динамовской игры в обороне, – Головко

Хотя в Китае ситуация под контролем, почти все инфекционные больницы закрываются, многие выздоровели. Все новые случаи только привозные, поэтому с возможностью прилета у них все очень и очень строго", – цитирует Варгу издание Sport24.

Напомним, Кадар перешел в Шаньдун Лунэн еще в конце февраля, подписав контракт до конца 2023 года, однако из-за пандемии коронавируса вынужден был поддерживать форму на родине. Динамо получило за защитника 3 млн евро.

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Динамо Киев Динамо Киев Мир Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн Шандор Варга Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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