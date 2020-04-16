Кадар остается лучшим игроком УПЛ по успешности единоборств – больше в топ-10 нет ни одного динамовца

Экс-защитник Динамо Тамаш Кадар все еще возглавляет рейтинг чемпионата Украины по одному важному показателю.

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Кадар до ухода из Динамо успел провести ровно 100 единоборств в чемпионате, и 76 из них были удачными. Латвиец Каспарс Дубра отстал совсем немного – 110 успешных попыток из 146 (75,3%). Тройку замкнул Дмитрий Гришко из Олимпика, у которого 73,2%. Шахтер делегировал Николая Матвиенко на шестую строчку (71,6%), а другой центрбек "горняков" Сергей Кривцов оказался на десятом месте – 69%.

Добавим, что в топ-10 не осталось ни одного действующего динамовца, поскольку зимой Кадара отпустили в китайский Шаньдун Лунэн за 3 млн евро.

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