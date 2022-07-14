Защитник Тамаш Кадар сменил клуб, но далеко уезжать не пришлось.

Пакш на своем официальном сайте объявил о подписании 32-летнего защитника. Детали соглашения не сообщаются.

Динамо объявило цены билетов на матч Лиги чемпионов против Фенербахче

Кадар всего несколько дней назад покинул другой венгерский середняк – Уйпешт. Именитый защитник зимой вернулся из Китая на родину, но пока неудачно. Центрбек провел всего три поединка, после чего поссорился с наставником Уйпешта Милошем Крушицким, который вообще отправил его в дубль (5 матчей).

Напомним, Кадар был важным игроком киевского Динамо в течение 2017-2020 годов – 104 матча, один гол и 5 ассистов. Также в активе защитника 57 матчей за сборную Венгрии.

Лион – Динамо: Киев громят дети за неделю до ЛЧ – худший матч Забарного, подозрение на травму лидера, ярость Луческу