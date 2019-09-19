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Кадар объяснил, как Динамо может выбраться из психологической ямы

16:59 114 Читати українською
Кадар объяснил, как Динамо может выбраться из психологической ямы
Тамаш Кадар / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар поделился мнением относительно неудачных результатов в последних матчах.

 

"В последних играх мы не добыли положительных результатов. Но это футбол, в котором бывают и взлеты, и падения. Наша главная задача сейчас – обыграть Мальме. И все наши мысли направлены на этот матч.

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Когда ты не выигрываешь шесть и более игр подряд, можешь оказаться в психологическом упадке. Но мы должны поддерживать друг друга и держаться вместе. Мы в непростой ситуации, но надо мыслить позитивно и продолжать работать.

Мы готовились к игре в обычном режиме. На 100% сконцентрированы на матче. Думаем только об этом поединке. Мальме – опытная команда. Всем известно, что скандинавский футбол выделяется физикой. Чтобы победить Мальме, мы должны быть сильны как физически, так и психологически", – цитирует Кадара официальный сайт Динамо.

Напомним, что поединок Динамо – Мальме состоится в четверг, 19 сентября. Начало в 19:55.

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