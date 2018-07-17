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Кадар может обойтись Зениту в 8 миллионов евро

09:26 63 Читати українською
Кадар может обойтись Зениту в 8 миллионов евро
Томаш Кадар / фото из соцсетей

Киевское Динамо назвало цену, за которую готово отпустить Томаша Кадара в Зенит.

Динамо готово отпустить защитника Тамаша Кадара в питерский Зенит за 8 миллионов евро, сообщает Nemzeti Sport.

Динамо заявилось на сезон УПЛ 2018/19 без Рудько, Пантича и Гонсалеса, но с Пиваричем и Кадаром

По информации издания, клубы очень близки к соглашению. Сам футболист пока не комментирует эту информацию.

"Я ничего не могу сказать, это не зависит от меня", – сказал Кадар.

Контракт 28-летнего игрока рассчитан до лета 2020 года.

Отметим, ранее об интересе Зенита к Кадару сообщал российский журналист Нобель Арустамян.

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