Кадар: Многие игроки Динамо счастливы, что Хацкевич остался

Защитник Динамо Тамаш Кадар доволен решением руководства клуба оставить Александра Хацкевича на посту главного тренера.

"Я и многие игроки команды счастливы, что Хацкевич остался. У нас хорошие отношения, и он хорошо знает наши возможности. Он знает команду и игроков. Изменения в составе также минимальны. Мы хотим выйти в групповой этап Лиги чемпионов и бороться за титулы. Надеюсь, мы готовы к этому.

"Смотрю на Гармаша и смеюсь, ведь понимаю, что скажет какую-то х***ю", – Кадар

Фанаты и журналисты смотрят матчи на предсезонном сборе и делают из этого выводы. Конечно, все хотят побеждать со счетом 5:0. Но эти игры неважны. Имеет значение фитнес и наши наработки на тренировках. Сбор как раз для этого и проводят, чтобы игроки могли набрать форму, а не весело проводили время.

Мы будем играть в похожем стиле, как и в предыдущие годы. Есть матчи, в которых надо бороться, и тогда вырвана победа 1:0 – это лучший результат. Мы хотим выигрывать все наши игры 5:0, но это не всегда удается", – цитирует Кадара Tribuna.com.

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