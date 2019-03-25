Кадар: Хотел бы, чтобы Мораес играл за Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар прокомментировал летний переход Жуниора Мораеса из Динамо в Шахтер.

"Не могу сказать ничего плохого о Мораесе, ведь он – мой друг. Это нормально, когда тебе предлагают новый контракт, и ты или находишь общий язык с руководством, или нет.

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Он не нашел и перешел в Шахтер. Я не сужу его. Конечно, я бы хотел, чтобы он играл за Динамо.

Я хочу играть в Лиге чемпионов, потому что в Лиге Европы я уже играл. В целом хочу вернуться в одну из топ-4 лиг Европы. Знаю, что это нелегко, но думаю, что я смогу. Мне скоро исполнится 29 лет. Это может быть моим последним шансом", – цитирует Кадара XSport.

Шахтер пропускает меньше всех среди клубов топ-10 чемпионатов Европы, Динамо – в первой тройке