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Кадар готов рассмотреть вариант с переходом в Зенит

19:49 172 Читати українською
Кадар готов рассмотреть вариант с переходом в Зенит
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар не исключает варианта с продолжением карьеры в Зените, однако подчеркнул, что у него есть действующий контракт с киевским клубом.

Напомним, в последнее время активно звучит информация, что Кадар близок к переходу в Зенит. Российский клуб якобы готов выложить за венгра около 8 млн евро.

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"Мой договор с Динамо рассчитан еще на два с половиной года. Точка. Если появится какой-нибудь вариант, то я его рассмотрю", – рассказал Кадар Nemzeti Sport.

К слову, Кадар выступает за Динамо с 2017 года, перейдя из польского Леха за 2,5 млн евро. Киевский клуб заявил защитника на сезон 2018/19.

Напомним, сегодня определился соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2018/19. Им стала пражская Славия.

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