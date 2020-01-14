Кадар – не уровень Динамо, – Гецко уничтожил защитника киевлян

Бывший форвард сборной Украины и автор первого гола в истории национальной команды Иван Гецко проанализировал игру венгерского защитника Динамо Тамаша Кадара.

"Кадар может вернуться в родной чемпионат Венгрии. И слава Богу. Кадар – это не уровень киевского Динамо, хотя и играет в национальной сборной. Пусть лучше ошибается в своей сборной, чем в Динамо.

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Видимо, такая политика: раз то мы их покупаем за большие деньги, то и должны ставить в основной состав. Но от этого страдает команда. Ведь у него нет самого главного для защитника – скорости. Конечно, можно за счет чтения игры, мышления, выбирать правильную позицию, чтобы вовремя перекрывать атаки. Но и с этим проблемы. Получается – ни скорости, ни ума, ни подстраховки. Да, на фоне Карпат и Львова он выглядит неплохо, а вот против серьезных соперников видно все недостатки. Поэтому, Динамо нужно сбросить лишний балласт", – сказал Гецко в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, несмотря на слухи о переходе Кадара в венгерский Фехервар, 29-летний защитник остается в Динамо и даже попал в список игроков, которые отправятся с основной командой на первый сбор в турецкий Белек.

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