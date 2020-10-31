"Матчи против Руха и Ингульца для нас остаются принципиальными из Первой лиги. Ждем хорошую борьбу и хорошую игру. Дебютантам нужно набирать очки. Если бы у нас были очки, мы спокойно могли бы показывать качественную игру, а когда очков нет, – качественная игра никому не нужна. Готовы пожертвовать игрой ради зачетных баллов.

Кобин оценил готовность последних новичков Миная

Если быть откровенным, Монзуль – лучший арбитр чемпионата. Она мало ошибается, были моменты, но в целом считаю ее лучшей. Мы не будем дарить цветов – подумают еще, что занимаемся коррупцией. Постараемся вести себя корректно, избежав удалений", – поделился Кобин в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, что Минай и Рух встретятся уже завтра, 1 ноября, начало матча в 14:00.

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