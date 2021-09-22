Туринский Ювентус в тяжелом матче 5-го тура итальянской Серии А одолел Специю на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Соперники обменялись голами в середине первой половины. Сначала Мойзе Кин вывел "бьянконери" вперед, пробив точно в нижний угол после паса Рабьо. Но уже через пять минут Эммануэль Гаяси роскошно положил в девятку с угла штрафной.

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На старте же второго тайма Специя повела – Жанис Антист убежал в быструю контратаку и классно пробил под ближнюю штангу. Юве, однако, нашел силы вырвать победу. На 66-й минуте Федерико Кьеза уверенно реализовал выход один на один с кипером. Победный же мяч на 72-й оформил Маттейс Де Лигт, удачно сыграв на добивании.

Ювентус в тяжелом матче переиграл Специю и одержал первую победу в сезоне, покинув зону вылета