В пятницу, 5 июля, Испания обыграла Германию в матче 1/4 финала Евро-2024. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Игра началась в напряженной борьбе между командами. Уже на второй минуте Мората отдал пас Педри, который с близкого расстояния пробил в руки Мануэлю Нойеру. Однако уже на восьмой минуте Педри вынужден был покинуть поле из-за травмы.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма

На старте второго тайма Испания вышла вперед благодаря голу полузащитника Ольмо, который поразил ворота после передачи с фланга от 16-летнего Ямаля, оформившего свой третий ассист на турнире. Однако Германия смогла перевести игру в овертайм благодаря голу Вирца, который забил в касание после подачи от Киммиха, установив счет 1:1.

Уже в конце дополнительного времени Ольмо выполнил подачу, которую замкнул Мерино, и Испания вырвала победу 2:1 и вышла в полуфинал Евро-2024, где встретится с победителем пары Франция – Португалия.