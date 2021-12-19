Вячеслав Заховайло – агент, который живет и работает в Чехии, рассказал об интересе к защитнику Славии и сборной Украины Тарасу Качарабе.

"У Качарабы истекает договор аренды в Славии, ведь его контракт принадлежит либерецкому Словану. В ближайшее время станет известно, останется ли он в Славии, или перейдет в другой клуб.

Защитник молодежной сборной Украины перейдет в Славию за 700 тысяч евро, – журналист

Тарасом сейчас интересуются три клуба – из Бундеслиги, который представляет первую шестерку, MLS и Бельгии. В последнем случае это уже, по сути, официальный запрос на игрока. Но трансфер в любой из этих клубов состоится только в том случае, если до 31 января следующего года Славия не использует предусмотренную договором опцию выкупа Качарабы у Слована", – цитирует Заховайло Footboom.

В сентябре 26-летний защитник дебютировал за сборную Украины. Александр Петраков, хорошо знающий возможности игрока, вызвал его в национальную команду. В сезоне 2021/22 Качараба сыграл 21 матч за Славию и забил 1 гол. Его команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Чехии.

Українець у Спарті: починав з Миколенком, вітається з Росіцкі, після скандалу у Ворсклі розчарований нашим футболом