Кубок Чехии, 1/8 финала

Славия Прага – Злин – 3:1

Голы: Горски, 9, Мадсен, 53, Олаинка, 90+1 – Ткач, 2

В гости к действующему обладателю трофея приехал Злин, который в чемпионате Чехии идет середняком.

Малиновский может быть интересен Милану и Ювентусу, – скаут

Качараба уже привычно вышел со старта, но начало встречи сложилось для его команды неудачно – Ткач ошеломил Славию на 2-й минуте. Впрочем, хозяева довольно быстро ответили голом Горски. После перерыва Мадсен и Олаинка вывели столичный клуб в четвертьфинал. Славия возглавляет турнирную таблицу и в чемпионате, а до конца года остался только гостевой матч против Остравы.

Напомним, что Качараба принадлежит Словану и играет за "красно-белых" на правах аренды. В скором времени Славия должна решить, будет ли активировать опцию выкупа защитника сборной Украины за 750 тысяч евро.

Безус віддав асист, але програв Шведу в шаленій перестрілці – Мар'ян з найгіршою оцінкою серед переможців