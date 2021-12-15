Качараба вместе со Славией пробился в четвертьфинал Кубка Чехии – близится время выкупа защитника сборной Украины
Пражская Славия продолжает успешные выступления на внутренней арене.
Кубок Чехии, 1/8 финала
Славия Прага – Злин – 3:1
Голы: Горски, 9, Мадсен, 53, Олаинка, 90+1 – Ткач, 2
В гости к действующему обладателю трофея приехал Злин, который в чемпионате Чехии идет середняком.
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Качараба уже привычно вышел со старта, но начало встречи сложилось для его команды неудачно – Ткач ошеломил Славию на 2-й минуте. Впрочем, хозяева довольно быстро ответили голом Горски. После перерыва Мадсен и Олаинка вывели столичный клуб в четвертьфинал. Славия возглавляет турнирную таблицу и в чемпионате, а до конца года остался только гостевой матч против Остравы.
Напомним, что Качараба принадлежит Словану и играет за "красно-белых" на правах аренды. В скором времени Славия должна решить, будет ли активировать опцию выкупа защитника сборной Украины за 750 тысяч евро.
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