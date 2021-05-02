На свой поединок этой игровой недели Славия уже выходила в статусе чемпиона. Все благодаря Словану, который отобрал очки у столичной Спарты.

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Однако пражский коллектив не стал праздновать преждевременно, а закрепил завоевание "золота" уверенной победой над Викторией Пльзень (5:1).

Заметим, что Тарас Качараба не участвовал в отчетном матче, не попав даже в заявку. Символично, что оформить чемпионство украинцу помог бывший клуб. Качараба только зимой сменил Слован Либерец на Славию.

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