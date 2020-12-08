Качараба получил две желтые карточки за считанные минуты – видео удаления украинского легионера Слована
Защитник Слована Тарас Качараба подвел команду в матче 10-го тура чешской первенства против Словацко (1:1).
Чехия, 10 тур
Слован – Словацко – 1:1
Голы: Рабушиц, 23 – Райнберк, 59
Удаления: Качараба, 55 – Даничек, 21
В начале второй половины Качараба позволил арбитру встречи выровнять составы – первый тайм Слован доигрывал в большинстве.
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Украинец сначала жестко встретил соперника на 50-й минуте, за что получил "горчичник", а еще через 5 сорвал прорыв нападающего, увидев "желтый свет" перед собой во второй раз. Это сразу повлияло на результат – Рейнберк уже на 59-й минуте забил в ворота Слована и установил окончательный счет – 1:1.
Эта ничья не позволила Словану подняться в турнирной таблице – команда Качарабы осталась десятой с 14 очками в активе.
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