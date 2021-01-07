"В последнее время мной интересовались представители Славии, мне об этом говорили, но я не хотел раньше времени рассказывать о возможном переходе, поскольку мог спугнуть удачу. У меня были предложения и от других команд, однако, посоветовавшись с семьей, решили, что на данном этапе карьеры, мне было бы лучше продолжить свои выступления в чемпионате Чехии.

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И я рад, что мне предстоит защищать цвета лучшего чешского клуба. Интересовались ли клубы не только из чешского первенства? Да. Однако было больше разговоров, чем действий. А вот предложение Славии было конкретным.

Было бы неплохо открыть для себя самый престижный клубный турнир Европы. При этом нужно выигрывать и все внутренние соревнования. Конкуренция в самой команде на высшем уровне. Вот сейчас Славии в плей-офф Лиги Европы достался английский Лестер. Уверен, что это будет очень интересное противостояние.

Я очень хотел попасть в сборную Украины из Слована, но теперь буду пробовать это сделать, выступая за Славию. Был бы очень рад попасть на карандаш Андрея Шевченко", – поделился Качараба в интервью Команда№1.

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