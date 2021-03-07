Чехия, 22 тур

Славия Прага – Баник – 2:1

Голы: Масопуст, 7, Станчу, 33 – Качараба, 53 (авт)

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Тарас Качараба перебрался в Славию во время зимнего трансферного окна и постепенно обживается в новой команде. Пока стабильного места в старте не завоевал, но игровую практику получает регулярно.

Матч против Баника стал для Качарабы третьим подряд (два последних – в основе). К сожалению, это событие 26-летний защитник отметил казусом. На 53-й минуте игры после подачи с углового он поразил собственные ворота. Именно таким стало для Тараса первое результативное действие в составе пражского коллектива.

Впрочем, это не помешало Славии довести дело до победы и увеличить свой отрыв от второго места до 14 очков. Правда, Спарта еще имеет два матча в запасе.

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