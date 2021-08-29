Пражская Славия разошлась миром с Карвиной в матче 6-го тура чешского первенства, а украинец Тарас Качараба впервые забил за столичный клуб. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Чехии 2021/22, 6-й тур

Карвина – Славия – 3:3

Голы: Пападопулос, 27, Свобода, 56, Зих, 90+1 – Шранц, 35, Качараба, 45, Траоре, 64

Удаление: Вебер, 61 (Карвина)

Карвина и Славия устроили настоящий триллер, но так и не выявили сильнейшего. Первый тайм был за Славией – сначала команды обменялись голами Пападопулоса и Шранца, а перед перерывом Тарас Качараба забил первый гол в составе пражской команды. Получилось красиво – после подачи Самека украинец по красивой дуге перебросил вратаря.

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В начале второго тайма Свобода выровнял положение после розыгрыша углового. Вебер ухудшил шансы Карвины на успех, получив вторую желтую, а еще через 3 минуты Траоре забил, казалось бы, победный гол для Славии. Но нашелся свой герой у Карвины – Зих в компенсированное время спас ничью.

Таким образом, Славия набрала 13 очков и поднялась на 3 место, Карвина с 3 пунктами осталась четырнадцатой.

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