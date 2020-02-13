Качараба объяснил, что стало причиной перехода в Слован

Защитник Слована Тарас Качараба рассказал о выступлениях в чемпионате Чехии и очертил дальнейшие карьерные планы.

"Меня в чемпионате Чехии все устраивает. И что самое важное, это конкуренция. Славия пока безоговорочный лидер, а все остальные, примерно, одинаковые по силе соперники. Да, у кого-то больше стабильности, но если, например, 10-й коллектив обыгрывает вторую или третью команду, это не будет считаться сенсацией.

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Приятно, что здесь болельщики ходят на стадионы. Арены небольшие, но как минимум процентов на 50 заполняются. А если в гости приезжают Славия, Виктория или Спарта, то на трибунах яблоку негде упасть. Что-то подобное было когда-то и в Украине.

Не буду скрывать, что рассматриваю Слован как трамплин в более авторитетный чемпионат. Я очень счастлив, что Слован договорился с Шахтером по выкупу моего контракта. Президент Слована мне пообещал, что если поступит хорошее предложение, меня отпустят. Но это не значит, что я только этого и жду. Слован дал мне путевку в большой футбол, поэтому очень хотелось бы выиграть с этой командой что-то значимое. По крайней мере я приложу к этому все усилия", – поделился Качараба в комментарии Команда№1.

Отметим, Качараба летом 2019-го подписал контракт сроком на 3 года со Слованом, за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

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