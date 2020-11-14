"Самый распространенный путь со Слована – в Спарту, Славию или Викторию Пльзень. Несколько ребят за последние годы перебрались в Германию, некоторые поехали в Турцию. Германия рядом, поэтому скаутов оттуда больше всего. Несколько ребят перешли в Вердер.

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На меня выходила Спарта. Это было уже после того, как я стал игроком Слована на полной основе. Все было "на мази", но в последний момент что-то не сложилось. Думаю, Спарта не была готова заплатить ту сумму, которую просил Слован", – сказал Качараба в интервью журналу "Футбол".

Напомним, 25-летний экс-защитник Шахтера окончательно присоединился к Словану в июле 2019 года. В текущем сезоне провел за свой клуб 10 матчей во всех турнирах, записав в свой актив гол.

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