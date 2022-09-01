Фортуна-лига, 5 тур

Сигма – Слован – 1:1

Голы: Хитил, 36 – Вышински, 59

Удаление: Таловеров, 66 (Слован)

Славия Прага – Теплице – 6:0

Голы: Лингр, 21, Тецл, 24, 50, Качараба, 60, Усор, 64, Провод, 86

Слован мог временно стать лидером таблицы, но не справился с Сигмой. Более того, именно аутсайдер чемпионата открыл счет на 36-й минуте. После перерыва Вышински сравнял счет курьезным ударом с рикошетом, но на большее гостям было рассчитывать трудно.

Максим Таловеров срубил соперника, рвавшегося на рандеву с вратарем. Рефери показал защитнику молодежной сборной Украины прямую красную, расценив эпизод как фол последней надежды.

Славия же свой шанс использовала и выскочила на первую строчку. Столичный клуб не оставил мокрого места от Теплице. К теннисному разгрому присоединился и Тарас Качараба, на 61-й минуте в высоком прыжке замкнувший подачу партнера. Для украинского центрбека это дебютный гол в сезоне и второй за Славию в общем.

Коноплянка отличился дебютным голом в Польше