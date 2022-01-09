Второй матч на Кубке африканских наций завершился победой Кабо-Верде над Эфиопией.

Кубок африканских наций, 1-й тур

Эфиопия – Кабо-Верде – 0:1

Гол: Тавареш, 45+1

Удаление: Байе, 12 (Эфиопия, прямая красная)

Поединок для номинальных хозяев начался ужасно – Байе получил прямую красную и оставил команду в меньшинстве. Кабо-Верде удалось воспользоваться большинством. Произошло это в конце первого тайма.

Камерун оформил камбек против Буркина-Фасо в матче-открытии КАН, сохранив 45-летнюю серию

Родригеш отдал на Тавареша, а Жулиу открыл счет во встрече. Островяне после гола продолжили контролировать игру, но забить им больше не удалось. Эфиопии сравнить ситуацию на табло не было суждено.

После первого тура в квартете А ситуация следующая: Камерун и Кабо-Верде, имея по три очка, расположились на первой и второй ступенях соответственно. Буркина-Фасо и Эфиопия с нулями идут ниже.