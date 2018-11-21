toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Кабмин выделил Таврии-Симферополь 10 млн гривен на строительство стадиона

00:35 16 Читати українською
Кабмин выделил Таврии-Симферополь 10 млн гривен на строительство стадиона
ФК Таврия Симферополь

Таврия-Симферополь построит стадион в г.. Берислав Херсонской области.

Сегодня Кабинет министров Украины принял распоряжение о выделении 10 млн гривен на строительство в Бериславе стадиона, который станет временной домашней ареной Таврии-Симферополь.

Порошенко и Павелко вручили Таврии сертификат на строительство стадиона

Это 25% от необходимой суммы. Остальное выделит УЕФА по программе "Хет-трик", – информирует официальная страница Таврии в Твиттере.

Таврия возобновила свое существование через 2 года после аннексии Крыма Россией, сейчас выступает во Второй лиге.

Теги
Таврия-Симферополь Таврия-Симферополь Вторая лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
17
час
:
31
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук