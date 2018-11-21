Кабмин выделил Таврии-Симферополь 10 млн гривен на строительство стадиона

Таврия-Симферополь построит стадион в г.. Берислав Херсонской области.

Сегодня Кабинет министров Украины принял распоряжение о выделении 10 млн гривен на строительство в Бериславе стадиона, который станет временной домашней ареной Таврии-Симферополь.

Порошенко и Павелко вручили Таврии сертификат на строительство стадиона

Это 25% от необходимой суммы. Остальное выделит УЕФА по программе "Хет-трик", – информирует официальная страница Таврии в Твиттере.

Таврия возобновила свое существование через 2 года после аннексии Крыма Россией, сейчас выступает во Второй лиге.