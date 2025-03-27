"Кабинет Поворознюка я покинул с 2-мя мужчинами в военной форме": экс-капитан Ингульца рассказал, как сбежал от ТЦК
Бывший капитан Ингульца Михаил Шершень рассказал, как покинул клуб.
– Мой контракт заканчивался летом, и мне предлагали его продлить. Я просил, чтобы переговоры состоялись ближе к концу сезона. Сначала Кобин уверял меня, что поддержит эту идею и будет настаивать на том, чтобы так и произошло. Однако позже состоялась встреча между основными игроками, тренером и президентом клуба.
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На этой встрече тренер задал мне коварные вопросы относительно пяти игроков, которые были отстранены, и нарушения режима. Он ожидал, что я его поддержу и подтвержу его слова перед президентом, но я не согласился и высказал свое мнение. Через два дня все завершилось в кабинете президента.
– Ваш партнер по команде Александр Козак рассказывал недавно в интервью, что владелец Ингульца Александр Поворознюк тогда пригрозил вам проблемами с ТЦК – когда вы захотели покинуть команду. Все действительно было так?
– В целом то, что рассказал Александр, – правда. Кабинет президента я покинул с двумя мужчинами в военной форме.
Мы вышли из кабинета, они настаивали, чтобы я прошел с ними. Я сказал: "Вызывайте полицию, а я звоню юристу". Пока они вызывали, я сел в машину звонить, но в итоге решил просто уехать. Собрал семью, и мы уехали оттуда.
– После этого в Петрово больше не возвращались, да?
– Да.
– Проблем с расторжением контракта не было?
– Не было. Кудривка мне помогла с этим, – сказал Шершень для Tribuna.com.
Напомним, Михаил Шершень покинул Ингулец в ноябре 2024 года. В марте 2025 года полузащитник перешел в перволиговую Кудривку.
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