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"Кабан вчера "творил" на поле", – агент Милевского верит, что нападающий сможет вернуться на прежний уровень

13:03 170 Читати українською
"Кабан вчера "творил" на поле", – агент Милевского верит, что нападающий сможет вернуться на прежний уровень
Артем Милевский / Фото ФКДБ

Александр Панков уверен, что его клиент Артем Милевский еще не сказал своего последнего слова.

По мнению агента, форвард показал просто невероятную игру во встрече против Немана.

"Кабан вчера "творил" на футбольном поле в дерби против ФК Неман. Невероятные комбинации, ювелирные передачи, здоровая футбольная агрессия. Получил кайф от игры и от результата.

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Кстати, Владимирович отдал вчера 1 ассист, а мог отдать 3, но я уверен, что кризис позади и скоро будут голы и передачи. Самое главное, что команда идет без поражений и занимает 1 место в чемпионате", – написал Панков в инстаграме.

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Напомним, вчера Динамо Брест разгромило Неман со счетом 6:1 и продолжило возглавлять турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

Кабан вчера «творил» на футбольном поле в дерби против ФК «Неман» ️ Невероятные комбинации, ювелирные передачи, здоровая футбольная агрессия ? Получил кайф от игры и от результата 6️⃣-1️⃣ Кстати Владимирович отдал вчера 1️⃣ ассист, а мог отдать 3️⃣, но я уверен что кризис позади и скоро будут голы и передачи ? Самое главное что команда идёт без поражений и занимает 1️⃣ место в чемпионате

Допис, поширений ️ Mr. Pankov ️ (@mr_pankov_aleksandr_official)

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Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский Александр Панков
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