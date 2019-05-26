"Кабан вчера "творил" на поле", – агент Милевского верит, что нападающий сможет вернуться на прежний уровень

Александр Панков уверен, что его клиент Артем Милевский еще не сказал своего последнего слова.

По мнению агента, форвард показал просто невероятную игру во встрече против Немана.

"Кабан вчера "творил" на футбольном поле в дерби против ФК Неман. Невероятные комбинации, ювелирные передачи, здоровая футбольная агрессия. Получил кайф от игры и от результата.

Динамо Брест – Неман: Хобленко и Нойок отличились голами, Милевский ограничился желтой карточкой

Кстати, Владимирович отдал вчера 1 ассист, а мог отдать 3, но я уверен, что кризис позади и скоро будут голы и передачи. Самое главное, что команда идет без поражений и занимает 1 место в чемпионате", – написал Панков в инстаграме.

"Это правда, что президентом вашей страны может стать комик?" – Пеллегрини расспрашивал Ярмоленко о выборах в Украине

Напомним, вчера Динамо Брест разгромило Неман со счетом 6:1 и продолжило возглавлять турнирную таблицу чемпионата Беларуси.