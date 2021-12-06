Кабальеро снова будет играть в АПЛ – Саутгемптон готовит ветерану очень короткий контракт
Опытный голкипер Вилли Кабальеро получил возможность вернуться в футбол после 5-месячной паузы.
Аргентинец близок к переходу в Саутгемптон на правах свободного агента, сообщает Daily Mail. С Вилли "святые" хотят подписать контракт всего на один месяц.
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Такой короткий срок сделки был вызван травмами основных вратарей: вслед за Фрейзером Форстером на две недели вылетел и Алекс Маккарти. А у третьего кипера Харри Льюиса еще нет опыта выступлений в АПЛ. Следовательно, уже сегодня Кабальеро прибудет в Саутгемптон и пройдет медосмотр.
Последним клубом 40-летнего футболиста был Челси, откуда он ушел летом. Также Вилли Кабальеро успел поиграть за Эльче, Малагу, Манчестер Сити, Арсенал Саранди и Бока Хуниорс.
К слову, Саутгемптон после 15 туров английской Премьер-лиги расположился на 15 строчке, имея в своем активе 16 зачетных баллов.
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