Аргентинец близок к переходу в Саутгемптон на правах свободного агента, сообщает Daily Mail . С Вилли "святые" хотят подписать контракт всего на один месяц.

Экс-нападающий Шахтера Феррейра трудоустроился после 5 месяцев поисков команды

Такой короткий срок сделки был вызван травмами основных вратарей: вслед за Фрейзером Форстером на две недели вылетел и Алекс Маккарти. А у третьего кипера Харри Льюиса еще нет опыта выступлений в АПЛ. Следовательно, уже сегодня Кабальеро прибудет в Саутгемптон и пройдет медосмотр.

Последним клубом 40-летнего футболиста был Челси, откуда он ушел летом. Также Вилли Кабальеро успел поиграть за Эльче, Малагу, Манчестер Сити, Арсенал Саранди и Бока Хуниорс.

К слову, Саутгемптон после 15 туров английской Премьер-лиги расположился на 15 строчке, имея в своем активе 16 зачетных баллов.