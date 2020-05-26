Кабальеро нашел неожиданное сравнение для сотрудничества с Гвардиолой

Голкипер лондонского Челси Вилли Кабальеро вспомнил период работы под руководством Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

"Работа с Гвардиолой похожа на обучение в университете. Я каждый день узнавал что-то новое в год, проведенный с ним в Манчестер Сити.

Челси продлил контракт с Кабальеро – осенью ему исполнится 39

Он постоянно что-то тебе объясняет – на поле, при просмотре видео или в любое другое время. Он не имеет проблем с тем, чтобы учить и объяснять мне 34-летнему, как будто мне 18. Он замечательный учитель", – цитирует голкипера Goal.

Напомним, что Вилли Кабальеро провел на Этихаде 3 сезона. Именно в свой последний сезон в свитере "горожан" аргентинец выступал под руководством Гвардиолы и провел больше всего матчей за Сити – 27 поединков во всех турнирах.

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод