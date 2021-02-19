Йоан Кабай в своем личном Twitter объявил о завершении карьеры футболиста. Ему всего 35 лет.

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Кабай начинал свой футбольный путь в Лилле. После выступал в Ньюкасле, ПСЖ, Кристал Пэласе и Аль-Насри. Последним местом работы француза был Сент-Этьен, который он покинул летом 2020 года. В целом он трижды становился французским чемпионом и дважды завоевывал Кубок Франции.

Йоан может похвастаться и выступлениями за сборную Франции – 48 матчей и 4 забитых мяча. Украинцы помнят его по стыковых матчах на ЧМ-2014. Тогда "сине-желтые" в первом поединке победили французов 2:0, но в ответном матче, где играл Кабай, "петухи" победили нашу команду 3:0 и вышли на Чемпионат мира в Бразилии.

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