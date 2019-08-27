toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ

Кабай перешел в Сент-Этьен

22:25 47 Читати українською
Кабай перешел в Сент-Этьен
Йоан Кабай / Офіційний сайт Сент-Етьєна

Бывший полузащитник Ньюкасла и ПСЖ вернулся в родной чемпионат.

Сент-Этьен на официальном сайте объявил о подписании Йоана Кабая.

Ренату Санчеш присоединился к Лиллю

Хавбек согласовал однолетний контракт. Последним клубом опытного француза был аравийский Аль-Наср, который он покинул в январе этого года и получил статус свободного агента. Ранее Кабай выступал за такие французские клубы как Лилль (2003-2011) и ПСЖ (2014-15).

Самый богатый человек Англии стал владельцем Ниццы

В активе 33-летнего игрока 26 матчей и два гола за сборную Франции. Один из них – мяч в ворота Украины на Евро-2012.

blog_ava
"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол
17:00
924
Теги
Трансферы Франция Йоан Кабай Йоан Кабай Сент-Этьен Сент-Этьен
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
6
мин
Лилль
20:00
Сент-Этьен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук