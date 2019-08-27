Кабай перешел в Сент-Этьен

Бывший полузащитник Ньюкасла и ПСЖ вернулся в родной чемпионат.

Сент-Этьен на официальном сайте объявил о подписании Йоана Кабая.

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Хавбек согласовал однолетний контракт. Последним клубом опытного француза был аравийский Аль-Наср, который он покинул в январе этого года и получил статус свободного агента. Ранее Кабай выступал за такие французские клубы как Лилль (2003-2011) и ПСЖ (2014-15).

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В активе 33-летнего игрока 26 матчей и два гола за сборную Франции. Один из них – мяч в ворота Украины на Евро-2012.