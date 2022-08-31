Похоже, в команде Мирчи Луческу будет первый новичок.

Полузащитник Зари Владислав Кабаев прошел медосмотр в Динамо, сообщает Профутбол Digital.

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О трансфере игрока могут объявить в ближайшее время.

Напомним, о переходе говорили уже давно и даже президент Динамо Игорь Суркис подтвердил, что игрок точно присоединится к "бело-синим".

К слову, в текущем сезоне Кабаев провел за Зарю 3 матча во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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