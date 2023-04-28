"Я в Динамо уже давно, долгое время не было голевых действий, поэтому очень хотел или забить, или отдать результативный пас. Я уже взрослый футболист, поэтому дополнительно настраивать меня не нужно. Как заметил Ваната в ситуации с голевой передачей? Трудно было не заметить его в той ситуации. Мы – игроки Динамо, и должны видеть на поле своих партнеров.

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Не боюсь ли конкуренции на левом фланге? Все нормально, у нас хороший коллектив. Еще на сборах Мирча Луческу отмечал, что я и Назар Волошин находимся в хорошей форме, и здоровая конкуренция только пойдет на пользу команде. Сейчас вот присоединился к первой команде Самба Диалло – молодой парень, у которого еще все впереди. Но ничего страшного, будет играть тот, кто лучше готов на конкретный момент", – рассказал Кабаев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, что "бело-синие" победили Металлист (3:1), а Кабаев наконец записал в свой актив первое результативное действие – Владиславу понадобилось для этого 21 игра.

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