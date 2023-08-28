"Черноморцу очень не хватает скамейки запасных. И пошли разговоры, что в Одессу к Григорчуку может поехать в аренду игрок Динамо Владислав Кабаев.

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Григорчук когда-то ввел его во взрослый футбол, выпускал в еврокубках, когда тот был молодым парнем. Эта история усилилась тем, что Кабаева не было в заявке на матч с Бешикташем.

Но на самом деле причина отсутствия Владислава – травма мышцы, которая мучила его еще весной. Поэтому разговоры о будущем Кабаева, которые начались, сразу можно закончить. Он остается в Динамо и будет конкурировать за позицию", – сказал Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Кабаев перешел в команду Мирчи Луческу из Зари летом 2022 года за 1,2 млн евро. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за киевлян 3 матча без результативных действий. Его контракт действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

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