"Возможно, начали не так, как хотели. Мы играем же против людей, против квалифицированных игроков, а не дворовой команды. У Пафоса есть футболисты хорошего качества.

Динамо – Пафос – 0:1 – видеообзор провала киевлян в Лиге чемпионов

Да, начало не удалось, но потом, не скажу, что матч был полностью под контролем, хотя были моменты и хорошие удары. Нам не хватило, думаю, гола. Да и пропустили.

Тяжело сейчас что-то сказать по эмоциям. Будем эту игру разбирать, но по себе скажу, что нам надо работать. Мы выходим, не часто, не все, но бывает, не такие злые. Мне так кажется и чувствую по себе. Соперник блокирует, судья дает больше играть, а нам нужно быть более хитрыми, создавать неприятности сопернику.

Мы смотрели игру Пафоса против Маккаби. Знали, что у соперника быстрые фланги, что защитники играют грязно, но в пределах правил. Я почувствовал это на себе. Мало было конструктивного футбола, больше было борьбы, и в этом мы уступили. Это скажу, что Пафос удивил, но эта их наглость сыграла против нас. Честно, я очень зол. Лично мне хочется быть крепче, здоровее, наглее. Чтобы удавалось все намного легче.

Мы же спортсмены, выходим на каждую, чтобы побеждать. Это 0:1 – ничего страшного не имеет. У нас было много моментов, могли забивать, так что следующая игра будет веселой. Надеюсь наша игра будет немного качественнее. Нам есть над чем работать.

Температура на Кипре? Мы играем на зеленом поле, мяч круглый и сейчас я скажу, что поле не такое, или жара, или что-то... Возможно это сыграет роль, а возможно и нет. Не хочу акцентировать внимание на внешних факторах. Посмотрим себе в глаза трезво и будем относиться самокритично, потому что все будет зависеть от нас, а не от погоды", – рассказал Кабаев в интервью Football Hub.

Напомним, Ответный матч между Пафосом и Динамо состоится 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение