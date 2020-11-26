"Переоценить эту победу трудно. Давно не было побед ни в УПЛ, ни в ЛЕ. Мы сюда приехали не на прогулку, хотя никто не верил, что Заря сможет обыграть АЕК. Это в наших силах, мы это и показали. Терпели как мужики и реализовали моменты. Это все позитивные эмоции, которые помогут нам в дальнейшем.

АЕК – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

Все матчи в ЛЕ жесткие, никто не хочет уступать. Для АЕКа этот матч был очень важным. Мы читали, их тренер говорил, что это будет решающая встреча. Так же и для нас, нам не было куда отступать. Поле было очень тяжелым. Мы выходили и понимали, что если проиграем микродуэли, то проиграем матч. Поэтому бились за герб клуба, за Украину, за нашу команду, за всех.

Мало ошибались, потому что разобрали свои ошибки. Раньше смотрели только положительные стороны. Очень много стали пропускать и ошибаться в простых ситуациях. Конечно, все же ошибки были, без них нельзя в футболе. Но сегодня их было меньше, чем в прошлом матче. Вот и результат.

Ключевым эпизодом, наверное, стало удаление Шахова. После него они перестроились в 4 защитника, из-за чего было больше свободных зон. Удаление сыграло роль, у нас появились моменты, в том числе и у меня был. Мы понимали, что нужно терпеть и не сдаваться.

Мы умеем играть в футбол, просто чуть тяжело было психологически. Собрались и победили. Сколько писали, что у нас кризис, не верили в нас. Мы это все читаем и видим. Может, и жестко, но хотелось позакрывать всем рты. Результатом мы показали, что Заря есть Заря. Мы не будем никому уступать, на Минай и Лестер будем так же настраиваться, выходить с такими же эмоциями и биться до конца.

Мой мяч? Гол есть гол. Я к этому давно шел, мне этого не хватало. Дай бог, прорвет меня. В этом мне помогла команда, я ей очень благодарен", – сказал Кабаев в ефире ТК Футбол.

Заря разгромила АЕК и взяла реванш в Лиге Европы, воспользовавшись грандиозным подарком Шахова