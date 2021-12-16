Напомним, Минай ушел на зимнюю паузу предпоследним. У команды Игоря Леонова 10 очков в 18-ти матчах и только одна победа, одержанная еще в первом туре, 31 июля.

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"Многие очки потеряли там, где не должны. Многие игры сыграли дома. Недобрали свои баллы, это действительно есть.

Есть планы на усиление. Что-то нужно менять, обязательно усиливаться точечно. Нужно выходить из этой ситуации, подниматься в турнирной таблице. Это очень важно для нас", – рассказал Кабачок в эфире телеканала "Футбол 1/2/3".

К слову, 15 декабря Минай оформил исторический трансфер, впервые продав игрока. Нападающий Рустам Ахмедзаде перешел в Карабах, став первым футболистом, ушедшим из закарпатской команды за границу.

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