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ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"К власти в Динамо вернулся старший Суркис – один из последних символов Майдана хотят уничтожить", – Druzi Dynamo

11:36 - Читати українською
"К власти в Динамо вернулся старший Суркис – один из последних символов Майдана хотят уничтожить", – Druzi Dynamo
Ультрас Динамо / фото из открытых источников

Поведение ультрас Динамо, которые возмущены назначением Мирчи Луческу, направлено не столько против тренера, как против политики руководства клуба.

Напомним, после назначения Мирчи Луческу главным тренером Динамо ультрас киевлян выразили Игорю Суркису свое возмущение данным фактом, но это не повлияло на решение президента "бело-синих". Во время вчерашнего матча Динамо U-19 активные фанаты скандировали нелицеприятные вещи как в адрес Луческу, так и семьи Суркисов.

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"Это не о назначении Луческу. Конфликт лежит абсолютно в другой плоскости.
К власти в Динамо вернулся старший Суркис, и за ним сразу пришла политика.

Это о реванше, который добивает последнюю мощную ультрас движуху в Украине.
Харьков уничтожен, Днепр уничтожен, Львов уничтожен. Из ультрас на значимом для страны уровне остались лишь киевляне. Вот за ними и пришли. Очень глупо думать, что загвоздка в Луческу. Это лишь плевок из грязного рта одного из лидеров ОПЗЖ.

Вы думаете там забыли баннер с медведчуком-кумом х*йла? Или вы думаете сам х*йло забыл хит про себя? Месть – это блюдо, которое подаётся холодным, и вот теперь пришли за ультрой. Выбор ватного тренера (а сейчас идёт речь еще и о покупке русских футболистов), подключение ботов и зависимых от Суркисов ресурсов, которые проглотили это назначение, анонимные паблики в телеге, использование прослушек лидеров фанатов – все это отдает русней, да они, собственно, и не скрывают этого.

Манипуляции из серии "если не Луческу то кто?", "я вложил 1,5 млрд" (и хоть бы кто поинтересовался, что это за бизнес у Суркисов, из которого можно вытянуть такие деньги?)
Это точно не конфликт между ультрас и Луческу. Это конфликт между русней и одним из последних дееспособных символов Майдана. На чьей вы стороне, зависит лишь от вашей политической позиции", – говорится в заявлении Druzi Dynamo в Facebook.

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Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Григорий Суркис Игорь Суркис ультрас
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