"К власти в Динамо вернулся старший Суркис – один из последних символов Майдана хотят уничтожить", – Druzi Dynamo

Напомним, после назначения Мирчи Луческу главным тренером Динамо ультрас киевлян выразили Игорю Суркису свое возмущение данным фактом, но это не повлияло на решение президента "бело-синих". Во время вчерашнего матча Динамо U-19 активные фанаты скандировали нелицеприятные вещи как в адрес Луческу, так и семьи Суркисов.

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"Это не о назначении Луческу. Конфликт лежит абсолютно в другой плоскости.

К власти в Динамо вернулся старший Суркис, и за ним сразу пришла политика.

Это о реванше, который добивает последнюю мощную ультрас движуху в Украине.

Харьков уничтожен, Днепр уничтожен, Львов уничтожен. Из ультрас на значимом для страны уровне остались лишь киевляне. Вот за ними и пришли. Очень глупо думать, что загвоздка в Луческу. Это лишь плевок из грязного рта одного из лидеров ОПЗЖ.

Вы думаете там забыли баннер с медведчуком-кумом х*йла? Или вы думаете сам х*йло забыл хит про себя? Месть – это блюдо, которое подаётся холодным, и вот теперь пришли за ультрой. Выбор ватного тренера (а сейчас идёт речь еще и о покупке русских футболистов), подключение ботов и зависимых от Суркисов ресурсов, которые проглотили это назначение, анонимные паблики в телеге, использование прослушек лидеров фанатов – все это отдает русней, да они, собственно, и не скрывают этого.

Манипуляции из серии "если не Луческу то кто?", "я вложил 1,5 млрд" (и хоть бы кто поинтересовался, что это за бизнес у Суркисов, из которого можно вытянуть такие деньги?)

Это точно не конфликт между ультрас и Луческу. Это конфликт между русней и одним из последних дееспособных символов Майдана. На чьей вы стороне, зависит лишь от вашей политической позиции", – говорится в заявлении Druzi Dynamo в Facebook.

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